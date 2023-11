La Commissione UE ha approvato oggi la valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento dell'Italia per la quarta rata da 16,5 miliardi di € in sovvenzioni e prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Lo fa sapere lo stesso esecutivo UE, ricordando che la richiesta era stata presentata da Roma lo scorso 22 set...