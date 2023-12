Assorisorse e Amici della Terra hanno avviato l'iniziativa di raccolta fondi “Un'idrovora per i territori”. Il progetto ha come obiettivo l'acquisto di una pompa innovativa ad alta capacità e carrellata, da mettere a disposizione per interventi in contesti regionali, nazionali ed europei. L'intenzione è fornire i territori di uno strumento tecnolog...