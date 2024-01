Nordic Solar ha venduto un portafoglio composto da 13 impianti fotovoltaici su tetto, incentivati, dislocati in varie regioni d'Italia e racchiusi in sette veicoli societari, per una potenza complessiva di 12,84 MWp. Ne dà notizia lo studio legale Dentons che ha assistito il gruppo danese, senza specificare il nome dell'acquirente.Nordic Solar ...