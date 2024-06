Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso con cui Gnl Italia, la controllata di Snam cui fa capo il terminale di rigassificazione di Panigaglia (SP), contestava ad Arera il mancato riconoscimento dal 2017 in poi di alcuni costi sostenuti dalla società per mantenere in operatività il terminale in periodi di mancato utilizzo, nello specifico per l...