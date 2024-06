Moderati movimenti al ribasso per i prezzi del gas all'ingrosso. L'IG Index Gme per domani si attesta a 36,17 €/MWh contro i 36,53 di oggi. Il Ttf front month (contratto di luglio) ieri ha chiuso a 34,3, stamani ha aperto a 33,8 per poi risalire a 34,1 a ridosso della chiusura. Il contratto per dicembre 2024 ieri ha chiuso 39,3, stamani ha aperto a...