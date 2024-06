La seconda nave Flng per la liquefazione del gas estratto nell'offshore del Congo salperà dalla Cina, dove è in costruzione, nel terzo trimestre del 2025, in vista delle fasi di start previste nel quarto trimestre del 2025. Lo scrive Eni in risposta a una domanda posta via e-mail da Greenpeace.I lavori di realizzazione della Congo Flng, scrive En...