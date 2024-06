A quanto risulta a Terna, gran parte della capacità contrattualizzata nelle aste madri del mercato della capacità per il 2022-23 e per il 2024 è entrata in esercizio o entrerà in esercizio nei tempi previsti dai contratti. I ritardi nelle realizzazioni riguardano solo una parte marginale della capacità che si è aggiudicata le aste del capacity mark...