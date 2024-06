Il Mimit ha pubblicato il decreto che definisce, per l'anno 2024, le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici effettuati da utenti domestici, privati e condomini (Dpcm 4 agosto 2022)...