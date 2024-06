Nel 2023, in Italia sono stati installati impianti eolici per una potenza complessiva di 459,4 MW. Il primo operatore per nuovo installato è Edp Renewables Italia con 123,9 MW, seguito dal gruppo Erg con 96,6 MW e da Margherita con 62,7 MW. La classifica prosegue con Engie Italia (58,8 MW), Simic (30 MW), Vge 01 (30 MW), Renco (21,6 MW), gruppo Ipv...