Martedì il ministero degli Affari economici e della Protezione del clima della Germania ha lanciato la consultazione di mercato sul programma “H2Global” per incentivare la produzione di idrogeno da importare. La Germania metterà a disposizione 3,53 miliardi di euro in un'asta competitiva per acquistare idrogeno prodotto all'estero da rivendere poi ...