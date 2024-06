Italgen (Gruppo Italmobiliare) ha firmato due accordi decennali con Albéa, multinazionale francese del settore del packaging per la cosmetica di alta gamma, per la fornitura di energia elettrica 100% green ai siti produttivi Albéa in Italia.I Ppa riguardano la fornitura di 18 GWh l'anno di energia da fonti rinnovabili per lo stabilimento produtti...