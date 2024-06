Si è chiuso sabato il G7 guidato dall'Italia, che ha riunito in Puglia i capi di Stato e di Governo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.Nel comunicato finale, disponibile in allegato, sono ribaditi in sostanza gli impegni già presi dai ministri dell'Ambiente riuniti qualche mese fa a Venaria...