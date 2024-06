Sasol Italy, ramo italiano del gruppo multinazionale sudafricano Sasol, ha formalizzato un accordo con GreenGo, società specializzata nello sviluppo di impianti di generazione di energia a fonte rinnovabile, per la fornitura di energia elettrica rinnovabile per i suoi siti industriali italiani di Augusta, Sarroch e Terranova. Per GreenGo, assistita...