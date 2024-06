Macquarie esce da Hydro Dolomiti Energia. Macquarie Asset Management, si legge in una nota, ha raggiunto un accordo per vendere la partecipazione del 40% di Macquarie European Infrastructure Fund 4 in Hydro Dolomiti Energia (Hde) a un consorzio composto da Equitix Euro Funds, Tages Capital Sgr e La Finanziaria Trentina insieme a società industriali...