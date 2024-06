2

Shell ha annunciato la decisione di investimento finale (Fid) per Polaris, un progetto di cattura della COdal petrolchimico e dalla raffineria del complesso Shell Energy and Chemicals Park, a Scotford in Alberta, Canada. Polaris è progettato per catturare circa 650.000 tonnellate di COall'anno dalla raffineria e dal complesso chimico di Scotfor...