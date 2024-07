Parte questa settimana in commissione Attività produttive alla Camera e Ambiente del Senato l'esame di due disegni di legge che puntano a mettere in campo una strategia per tornare a realizzare centrali nucleari in Italia. Il primo testo (A.C. 1742) porta la prima firma del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. L'articolo 1 fissa i criteri per cre...