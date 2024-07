In Lombardia la media annuale di installazioni fotovoltaiche nel periodo 2020-2023 è di 382 MW, con una “esplosione prevista”, in linea con il decreto Aree ideone, a 1.035 MW/anno per il periodo 2024-2030. Lo scrivono Anie Confindustria e Politecnico di Milano in una nota diffusa a valle del convegno “L'Energia del sole per la transizione agricola”...