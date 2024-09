Tre grandi aziende tedesche – un produttore di acciaio, un produttore di birra e una utility – si sono messe insieme per decarbonizzare parte della produzione. In Germania, nella regione del Reno e della Ruhr, l'acciaieria Thyssenkrupp fornirà calore di scarto al birrificio Koenig tramite una rete e uno scambiatore di calore realizzati da E.On. In ...