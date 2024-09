2

È stato inaugurato oggi ad Augusta, in Sicilia, il più grande impianto al mondo per lo stoccaggio di anidride carbonica in mare. L'impianto di Limenet può sequestrare fino a 800 tonnellate l'anno di COLimenet è una start up italiana che ha brevettato una tecnologia per stoccare l'anidride carbonica nei mari. Utilizzando carbonato di calcio, acq...