L'economia circolare è parte integrante della soluzione individuata dall'Unione europea per ridurre la propria dipendenza da paesi terzi nell'approvvigionamento delle materie prime critiche, indispensabili per vincere la sfida della doppia transizione, ecologica e digitale. Lo testimonia il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Co...