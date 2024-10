TotalEnergies ha firmato un accordo con Rwe per l'acquisto di una quota del 50% in due progetti eolici offshore nel Mare del Nord. I due progetti, N-9.1 (2 GW) e N-9.2 (2 GW), sono situati a 110 km dalla costa tedesca e sono stati assegnati a Rwe nell'asta di agosto 2024, con licenze di 25 anni estendibili a 35 anni. L'acquisizione, si legge in una...