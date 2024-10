No al taglio delle agevolazioni sul gasolio agricolo, sì all'allineamento tra diesel e benzina, un “aiutino” ai tubi per l'idrogeno dall'Italia alla Germania, risparmi sul dissesto idrogeologico e tutele graduali per le bollette degli ultra 75enni. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha fatto il quadro dei provvedimenti sul tavolo tr...