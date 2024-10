Economia circolare, il “primato” degli oli usati

L'industria petrolifera è stata pioniera dell'economia circolare, in tempi non sospetti, e ancora oggi è un esempio per molti altri settori. La “punta di diamante” è rappresentata dal Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati. Per la terza puntata delle videointerviste della Staffetta Quotidiana - Quotidiano delle fonti di energia (dopo quella a Giorgio Carlevaro e quella a GB Zorzoli), parliamo con Riccardo Piunti, presidente del Conou, già manager Eni, oltre che apprezzato collaboratore della Staffetta con il nom de plume di Ulisse. Partendo dalla nascita del Consorzio e arrivando ai 40 anni appena compiuti, Piunti racconta l'evoluzione della raccolta e della rigenerazione degli oli usati, il livello di eccellenza raggiunto, testimoniato, oltre che dai dati su raccolta e rigenerazione, anche dall'interesse di altri Paesi per il “sistema Conou”. Ma c'è spazio anche per l'esperienza in Eni, dalla raffinazione alla distribuzione carburanti, fino al gas e ai rapporti internazionali: un'industria, quella petrolifera, che ha conosciuto un periodo di forte ascesa, è stata una grande scuola di competenze e che ora fa i conti con le esigenze del cambiamento climatico, raccogliendo una sfida ineludibile.

L'intero video si può vedere gratuitamente direttamente qui sotto o dal canale YouTube della Staffetta Quotidiana dove troverete tutte le altre video interviste oltre alla raccolta delle notizie flash del giorno.