Le aziende algerine Sonatrach e Sonelgaz, la tedesca Vng, le società italiane Snam e Seacorridor insieme con l'austriaca Verbund Green Hydrogen hanno firmato oggi un memorandum d'intesa per condurre gli studi sulla realizzabilità e la redditività di un progetto integrato per la produzione di idrogeno verde in Algeria, destinato a rifornire il merca...