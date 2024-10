Negli ultimi giorni, il ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positiva per cinque progetti agrivoltaici da 301 MW e per un progetto eolico da 42 MW.Nello specifico, il Mase ha concluso con esito positivo il provvedimento unico in materia ambientale per il progetto agrivoltaico “Limone” da 187 MW a Mineo (CT) in ...