Con la risoluzione n. 52 del 25 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'installazione di impianti a Gpl e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ma...