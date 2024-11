Chiusura di ottobre in altalena per i prezzi europei del gas, con il Ttf front month che negli ultimi giorni di scambi del contratto di novembre, prima ha toccato come già visto il massimo dell'anno venerdì a 43,5 €/MWh, poi lunedì ha ripiegato a 42,5, per risalire ieri a 42,9 e oggi scendere di nuovo a fine giornata poco sopra i 41. Anche il contr...