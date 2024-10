Energy Traders Europe, l'associazione europea dei trader di energia, ha scritto nei giorno scorsi al Mase, al Comitato Ets e al Gse per segnalare alcune criticità che le imprese prevedono dall'applicazione dell'art. 5bis del DL Agricoltura, che estende i benefici speciali previsti per l'autoconsumo di biometano ai casi di autoproduzione non in sito...