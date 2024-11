Non lo trovate curioso anche voi? Siamo subissati da articoli sul nucleare, tema affascinante ma di cui dubito che vedremo realizzazioni per parecchi anni, mentre la proposta di revisione delle detrazioni fiscali per le riqualificazioni edilizie, che produrrà effetti molto concreti e immediati, è passata sostanzialmente in sordina. Immagino – spero...