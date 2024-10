È stato incardinato in quarta e quinta commissione del Consiglio regionale della Puglia, riunite in seduta congiunta, lo schema di disegno di legge che provvede all'individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ...