Edison ha firmato un contratto a lungo termine per il ritiro di biometano (Bpa, biomethane purchase agreement) prodotto da scarti agricoli con la società Kanadevia Inova. In base all'accordo, che ha una durata di 15 anni, Kanadevia Inova porterà a termine entro il primo semestre del 2025 la costruzione, in provincia di Cuneo, di un impianto di biom...