TotalEnergies ha fatto sapere di avere tra 1,5 e 2 miliardi di dollari in dividendi annuali dalle sue partecipazioni nel produttore di gas russo Novatek e dal progetto Yamal Lng bloccati in Russia per l'impossibilità di trasferire all'estero denaro a causa delle sanzioni. Lo ha dichiarato oggi agli analisti l'a.d. Patrick Pouyanne.TotalEnergies è...