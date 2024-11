Dopo essere sceso ieri di oltre 1,5 €/MWh, oggi il Ttf front month (passato stamani al contratto di dicembre) ha registrato una nuova giornata di deciso calo: in apertura questa mattina quotava 41,2 €, nel pomeriggio è sceso sotto la soglia dei 40 e verso fine giornata è crollato in pochi minuti fino a 38,2 per poi risalire a 38,7, con un movimento...