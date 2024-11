Un “performance bond” del valore iniziale di 87,7 milioni di dollari australiani, a Blyth, località dell'Australia Meridionale, un sistema di accumulo d'energia a batterie, e garanzie commerciali per 4 milioni di sterline inglesi per un accumulo in Gran Bretagna. Sono i due interventi di sostegno alla crescita di Nhoa Energy da parte di Bnp Paribas...