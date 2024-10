Cinquantanove anni di capitalismo in Italia raccontati nelle classifiche Mediobanca. Ieri l'istituto di credito ha presentato l'edizione 2024 delle Principali società italiane, graduatoria pubblicata per la prima volta nel 1966.Nel 2024, la classifica è dominata dalle aziende dell'energia e poi del petrolio, in gran parte partecipate: nella top ...