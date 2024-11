Dopo la doccia fredda di giovedì pomeriggio, con la notizia su un accordo in vista sul transito del gas russo in Ucraina poi smentita dalla slovacca Spp, con l'avvio della nuova settimana i prezzi del gas all'ingrosso hanno ripreso a salire. Oggi il Ttf front month (contratto di dicembre) ha aperto a poco meno di 39,4 €/MWh da 39,2 di venerdì 1° no...