Giovedì scorso il co-fondatore di Nhoa Carlalberto Guglielminotti ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di ceo del Gruppo, nonché da tutti gli incarichi e ruoli operativi ricoperti. Lo ha annunciato il Gruppo in una nota. Guglielminotti rimarrà in carica fino al 30 novembre 2024. Il Gruppo continuerà a crescere, si legge nella nota, in q...