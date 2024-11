Martedì il ministero dell'Ambiente ha presentato la Strategia nazionale idrogeno, che prevede consumi per 1,7 Mtep al 2030 e tre scenari di consumo, tra 6 e 12 Mtep, al 2050. L'idrogeno prodotto in Italia sarà prevalentemente verde ma anche blu e verrà consumato soprattutto dall'industria hard to abate e nei trasporti pesanti...