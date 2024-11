Gli obiettivi del Pniec per il 2030 sono fuori portata per l'Italia: il dato più critico riguarda l'aumento della quota di elettricità nei consumi finali al 27%, che richiederebbe oltre 2400 anni al ritmo degli ultimi dieci anni. Anche altri traguardi, come la riduzione delle emissioni nei settori non Ets (-43,7%), mostrano ritardi significativi....