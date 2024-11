Saras ha presentato al Mase un progetto di impianto di pretrattamento di oli vegetali presso la raffineria di Sarroch (CA) che consentirà di ampliare le tipologie di cariche di origine vegetale che l'impianto potrà trattare in co-processing con quelle fossili o per campagne di lavorazione di prodotti in purezza, come annunciato lo scorso anno dalla...