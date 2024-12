Terna sta lavorando, insieme al ministero dell'Ambiente e all'Autorità per l'energia, a una proposta per eliminare il problema della “saturazione virtuale” della rete, cioè per risolvere il problema rappresentato dall'eccesso di richieste di connessione di progetti rinnovabili, che bloccano la connessione di altri progetti. Due mesi fa il Mase avev...