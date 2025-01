Nonostante il calo di dicembre, l'anno per i mezzi pesanti a metano si chiude in sostanziale pareggio, con un calo del Gnc e un aumento del Gnl; e nonostante la rincorsa degli ultimi mesi, nel comparto autobus l'elettrico non riesce a sorpassare il metano. Sono i principali spunti che emergono dai dati relativi alle immatricolazioni di mezzi pesant...