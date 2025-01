A politiche correnti, l'Italia non raggiungerà i suoi obiettivi al 2030 per la riduzione delle emissioni e l'efficienza. Gli scenari indicano invece che l'Italia raggiungerà il target del Piano energia e clima per quanto riguarda la penetrazione delle rinnovabili.Rispetto alla bozza del Pniec del 2023, nell'aggiornamento definitivo, inviato a Br...