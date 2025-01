Al 31 dicembre del 2024, i progetti rinnovabili autorizzati che Terna sta per connettere alla rete aumentano ancora a 196 per 7,79 GW di nuova potenza (ad agosto 2024 erano 7,4 GW v. Staffetta 30/09/24 ). Si tratta di 137 progetti fotovoltaici per 5,85 GW e 59 progett...