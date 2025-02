Il settore automobilistico è al centro dell'attenzione per via della profonda crisi in cui versa. Un interesse meritato in ragione dell'impatto sull'economia europea (13,2 milioni gli addetti totali, circa 1.000 i miliardi di euro il contributo al Pil dell'Unione Europea). Una questione indubbiamente cruciale cui però andrebbe affiancata un'analisi...