Edison ha in corso cantieri in Sicilia per la realizzazione di 230 MW di nuova capacità rinnovabile, in linea con il Piano Strategico del Gruppo che prevede 5 GW di potenza green in Italia, coprendo almeno il 40% del mix di generazione elettrica al 2030. Si tratta di nuovi impianti fotovoltaici in costruzione nelle province di Palermo e Trapani, pe...