Nell'ultima settimana, il ministero dell'Ambiente ha pubblicato 11 pareri di Via, 8 positivi e 3 negativi, per 4 eolici e 7 agrivoltaici. In particolare, il ministero ha dato Via positiva ai progetti di Saras, Favero Engineering, Whysol-E, Green Power Europe, Welink Group, Wood, Heliopolis, Abei Energy per 470 MW, mentre ha espresso giudizio negati...