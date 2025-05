Regioni e sindacati spaccati sul protocollo del ministero delle Imprese che sancisce la chiusura degli impianti di cracking Eni Versalis. Le motivazioni sono arrivate la settimana scorsa in parlamento, nelle audizioni in commissione Attività produttive alla Camera. Per la Cgil la chiusura del cracking in Puglia e Sicilia, che riguarda 5mila posti ...