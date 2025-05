Quando si parla di “decarbonizzazione” si pensa immediatamente all'impiego delle rinnovabili per sostituire le fonti fossili nella produzione di elettricità. Solare ed eolico sono quindi comprensibilmente le fonti su cui si concentrano le attenzioni e le speranze per raggiungere l'obiettivo della “neutralità climatica” che l'UE ha fissato come trag...