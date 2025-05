La proposta, avanzata dal governo, di spostare nel Pnrr 640 milioni di euro dalla misura per l'idrogeno nei settori industriali “hard-to-abate” a quella di sviluppo degli impianti di biometano da rifiuti agricoli e residui, con la dura legge dei numeri mette in luce le differenti prospettive di crescita dei due settori. Per l'idrogeno era stato sta...